Обама вирішив повертати 5% своєї зарплати до казни США

Президент США Барак Обама ухвалив рішення повертати частину своєї зарплати до казни країни, бажаючи висловити солідарність з іншими держслужбовцями, які постраждали від скорочень виплат.

Про це повідомляє «Газета.ру» з посиланням на The Huffington Post.

За даними Білого дому, ці виплати становитимуть 5%. Таким чином, із 400 тисяч доларів зарплати за рік Б.Обама віддасть 20 тисяч доларів до бюджету.

Як повідомляв УНІАН, у березні ц.р. у США розпочалася процедура автоматичного секвестру бюджету, до кінця вересня всі витратні статті буде скорочено на 85 млрд дол.

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