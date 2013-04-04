Обама вирішив повертати 5% своєї зарплати до казни США
08:58, 04 квітня 2013Фінанси
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Президент США Барак Обама ухвалив рішення повертати частину своєї зарплати до казни країни, бажаючи висловити солідарність з іншими держслужбовцями, які постраждали від скорочень виплат.
Про це повідомляє «Газета.ру» з посиланням на The Huffington Post.
За даними Білого дому, ці виплати становитимуть 5%. Таким чином, із 400 тисяч доларів зарплати за рік Б.Обама віддасть 20 тисяч доларів до бюджету.
Як повідомляв УНІАН, у березні ц.р. у США розпочалася процедура автоматичного секвестру бюджету, до кінця вересня всі витратні статті буде скорочено на 85 млрд дол.
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