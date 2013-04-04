Банк Японії зберіг базову ставку і збільшив план скупки активів до 1,6 трлн дол.

Банк Японії за підсумками засідання, що завершилося в четвер, 4 квітня, ухвалив рішення зберегти базову процентну ставку на рівні 0-0,1% річних і розширити програму з викупу активів з ринку на 50 трлн ієн - до 151 трлн ієн на рік (1,62 трлн доларів).

Крім того, регулятор має намір почати купувати держоблігації, термін погашення яких перевищує встановлений ліміт у три роки. Тепер ліміт розширений до семи років, передає ПРАЙМ.

ЦБ підтвердив свої наміри досягти цільового рівня річної інфляції у 2% імовірно за два роки.

Банк також повідомив про збільшення обсягу грошової бази приблизно на 60-70 трлн ієн на рік. Станом на кінець 2012 року показник становив 138 трлн ієн і, як очікується, збільшиться до 200 трлн ієн до кінця 2013 року і до 270 трлн ієн до кінця 2014 року.

"Економіка Японії перестала слабшати і вже продемонструвала деякі ознаки росту", - наголошується в прес-релізі регулятора.

Після оголошення рішення Банку Японії курс ієни до долара почав швидко знижуватися - досяг позначки в 94,04 ієни за долар проти 93,04 ієни до закриття торгів середи.

Як повідомляв УНІАН, у березні ц.р. Банк Японії зберіг базову процентну ставку на рівні 0-0,1% річних, не змінивши обсяг програми викупу активів з ринку.

Рішення ЦБ повністю співпало з прогнозами аналітиків. На їхню думку, високий ступінь невизначеності щодо перспектив японської економіки поки зберігається, особливо на тлі європейських боргових проблем і неоднозначних темпів відновлення економіки США.

Для стимулювання економічного зростання поточний рівень ключової базової ставки залишається в Японії незмінним з жовтня 2010 року.

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