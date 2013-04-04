Міжбанк у четвер відкрився котируваннями 8,1490/8,1550 грн/дол.

У четвер, 4 квітня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань – 8,1490/8,1550 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту впали – 0,2570/74, котирування з євро-гривні пішли вгору – 10,4540/10,4635. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар підвищилися – 1,2832/34 (середа - 1,2798/1,2800).

У середу Нацбанк на ринок не виходив.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 3 квітня, на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1520/8,1590, на 12:00 ціни знизилися - 8,1490/8,1535. На момент закриття торгів цінові рівні підвищилися 8,1505/8,1540 грн/дол.

Ринок євро-гривні відкрився індикативними котируваннями 10,4345/10,4450, на 12:00 ціни пішли вгору - 10,4375/10,4495. На момент закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 10,4420/10,4525.