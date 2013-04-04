Ситуація на світовому фінансовому ринку сприяє зростанню пари EUR/USD - експерт

Увага інвесторів у четвер, 4 квітня, буде направлена на засідання ЄЦБ щодо процентної ставки і наступну прес-конференцію його глави Маріо Драгі. Натяки на готовність до стимулюючих заходів на тлі недавніх слабких даних ринку праці США, за оцінками аналітиків FOREX CLUB в Україні, можуть сприяти зростанню EUR/USD з найближчою метою на 1,2920 і далі 1,2970.

Як відзначають аналітики, Банк Англії навряд чи зважиться на розширення програми вже на поточному засіданні. Як тільки ринок в цьому переконається, імовірний рефлекторний стрибок GBP/USD вгору. Однак, скоріше за все, зростання пари обмежиться рівнем 1,5172.