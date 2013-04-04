Харківська область очолила рейтинг інвестиційної привабливості регіонів України, який вперше сформували фахівці Київського міжнародного інституту соціології та Інституту економічних досліджень і політичних консультацій з метою виконання спеціального доручення Президента України Віктора Януковича.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив керівник Інституту економдосліджень і політичних консультацій Ігор Бураковський, куратор формування рейтингу, під час презентації рейтингу, що пройшла в Києві під егідою Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами.

«Це молодий інструмент аналізу. Ключова ідея - оцінити якісні та кількісні характеристики регіонів з позиції інвесторів. Ми не говоримо про конкурентоспроможність регіонів, ми не оцінюємо інвестиційний клімат загалом. Ми не говоримо про очікування майбутніх інвесторів, але ми говоримо про оцінки підприємців, які вже вклали гроші в нашу країну, в наші регіони», - наголосив І.Бураковський.

Він повідомив, що рейтинг формувався з урахуванням 18 чинників, а саме: ресурсної забезпеченості регіонів, включаючи природні ресурси, виробничі можливості і інфраструктурний розвиток, а також відкритість та ефективність місцевої влади, включаючи питання подолання корупції та легкості адміністративних процедур. Крім того, у формуванні рейтингу враховувався і попередній досвід залучення інвестицій.

У результаті в п'ятірці лідерів опинилися Харківська, Дніпропетровська, Донецька, Львівська області та місто Київ. Серед аутсайдерів - Севастополь і Чернівецька область.

На думку Бураковського, низький показник Севастополя багато в чому обумовлений ресурсними складнощами і непростою ситуацією з розвитком інфраструктури міста. Севастополь багато в чому залишається заручником свого «радянського» минулого, впевнений експерт.

«Хочу наголосити, що індекс - це не оцінка соціально-економічного розвитку регіону, це оцінка регіону очима інвестора», - зазначив керівник інституту.

Він також висловив сподівання, що представлений рейтинг стане регулярним, що зумовить його цінність як для інвесторів, так і для влади, оскільки рейтинг дозволить чіткіше зрозуміти, які сфери є найбільш цікавими і заслуговують особливої ​​уваги з погляду розвитку регіону загалом.

Довідка УНІАН. За даними Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами, обсяг прямих іноземних інвестицій у Харківську область станом на кінець 2012 року становив 2,1 млрд доларів США (4-е місце в Україні). У промисловості зайнято 36,7% населення області. Кожне четверте підприємство області представляє сферу переробної та харчової промисловості, кожне п'яте - сферу машинобудування.