Більшість ВР внесла зміни до бюджету-2013 для забезпечення Міндоходів і Держслужби НС

Більшість Верховної Ради ухвалила закон про внесення змін до додатка № 3 Закону "Про державний бюджет України на 2013" щодо функціонування Міністерства доходів і зборів і Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 232 народних депутати, які присутні на засіданні ВР, що проходить у будівлі комітетів парламенту на вулиці Банковій.

За словами голови ВР Володимира Рибака, під час прийняття закону було взято до уваги пропозиції профільного комітету.

Як ідеться у висновку Комітету ВР з питань бюджету, законопроект було підготовлено у зв’язку із підписанням указу Президента від 24 грудня 2012 року № 726/2012 “Про деякі заходи з оптимізації системи центральних органів виконавчої влади”, яким зокрема було передбачено утворити Міністерство доходів і зборів (реорганізувавши Державну митну службу і Державну податкову службу), а також Державну службу з надзвичайних ситуацій (реорганізувавши МНС і Державну інспекцію техногенної безпеки).

Ухваленим законом пропонується перерозподіл бюджетних призначень для забезпечення виконання завдань і функцій, покладених на новоутворені центральні органи виконавчої влади, у межах загального обсягу видатків, передбачених у державному бюджеті на 2013 рік для органів виконавчої влади, що реорганізуються.

Як повідомляв УНІАН, у березні Президент України Віктор Янукович затвердив положення про Міністерство доходів і зборів, встановивши, що у складі міністерства утворюються і діють підрозділи податкової міліції. Крім того, глава держави поклав на міністерство низку функцій, зокрема щодо адміністрування єдиного соціального внеску та контролю за своєчасністю проведення розрахунків в іноземній валюті. До основних завдань Міндоходів також входять: забезпечення єдиної державної податкової та митної політики стосовно адміністрування податків та зборів, митних платежів, а також боротьба з порушеннями митного і податкового законодавства, здійснення в межах своїх повноважень контролю за наповненням бюджетів та цільових фондів.

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 березня № 166, в якому обумовлені функції і повноваження міністерства, набуло чинності після опублікування в газеті «Урядовий кур'єр» 3 квітня 2013.