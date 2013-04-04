Держінвестпроект розробить електронну інвестиційну карту України

Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами має намір найближчим часом представити інвестиційну карту України, що працює в інтерактивному режимі, з метою детальної презентації інвестиційних можливостей кожної області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Держінвестпроекту Владислав Каськів під час представлення результатів дослідження інвестиційної привабливості регіонів, а також презентації єдиного інвестиційного атласу України.

«Інвестиційний атлас - результат роботи агентства (Держінвестпроекту - УНІАН). Мета виконаної роботи - ознайомитися з інвестиційним потенціалом регіонів і можливостями країни. Надалі, плануємо створення електронної карти, яка повинна стати основою побудови результативних ділових контактів місцевих ділових кіл», - сказав В.Каськів.

Він наголосив, що інвестиційний атлас - це перший системний аналіз, до підготовки якого було залучено близько 200 фахівців - представників органів влади, а також українських і міжнародних організацій бізнес-сектору.

Як повідомляв УНІАН, Харківська область очолила рейтинг інвестиційної привабливості регіонів, вперше сформований в Україні на виконання відповідного доручення, виданого Президентом України.

Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал) в Україну з початку 2012 року збільшився на 8,2% і наприкінці 2012 р. становив 54 462,4 млн дол. З країн ЄС надійшло 42 979,3 млн дол. (78,9% загального обсягу акціонерного капіталу), з країн СНД – 4 269 млн дол. (7,8%), з інших країн світу – 7 214,1 млн дол. (13,3%). Інвестиції надійшли зі 130 країн світу. До десятки основних країн-інвесторів української економіки входять: Кіпр, Німеччина, Нідерланди, Російська Федерація, Австрія, Велика Британія, Віргінські острови, Франція, Швеція, Швейцарія. Десять основних країн-інвесторів забезпечили 82,3% загального обсягу інвестування.

Раніше голова Держінвестпроекту В.Каськів заявляв, що обсяг інвестицій, які можуть надійти до України в рамках реалізації національних інвестиційних проектів, за підсумками 2013 року може перевищити 8 млрд грн.