Bank of Cyprus Group не має наміру скорочувати свою присутність в Україні

Bank of Cyprus Group (Кіпр) не має наміру продавати свою дочірню структуру і скорочувати присутність у будь-яких сегментах бізнесу в Україні, повідомила УНІАН прес-служба групи.

Згідно з повідомленням, рішення Єврогрупи поширюють свій вплив на операції на Кіпрі, де Bank of Cyprus буде об'єднаний з «хорошими активами» Laiki Bank (Cyprus Popular Bank), а також на операції в Греції і деякі операції у Великобританії.

Bank of Cyprus і Laiki Bank представлені в Україні («Банк Кіпру» і «Марфін Банк» відповідно), але їх злиття, за словами прес-служби, не планується.

Щодо впливу ситуації на Кіпрі на роботу дочірніх структур банку в Україні, прес-служба повідомила: «Численні публікації про події на Кіпрі в українських ЗМІ мають сильний інформаційний вплив на українську громадськість. Водночас багато хто робить некоректні висновки. Важливо розуміти, що «Банк Кіпру» в Україні є окремо капіталізованою українською дочірньою структурою, яка підлягає українському нагляду і регулюванню. Банк працює стабільно, демонструє гарні фінансові результати і виконує свої зобов'язання перед клієнтами у повному обсязі».

Як повідомляв УНІАН, Центральний банк Кіпру ухвалив рішення про повний продаж бізнесу Laiki Bank на Кіпрі банкові Bank of Cyprus (обидві структури представлені в Україні). Про це повідомляється в поясненнях до резолюції відносно Bank of Cyprus і Laiki Bank. Bank of Cyprus отримує більшу частину бізнесу Laiki Bank, за винятком підрозділів банку за кордоном. Підрозділи Laiki Bank і Bank of Cyprus у Греції будуть продані банку Piraeus Bank (Греція).

«Марфін Банк» (раніше - «Морторгбанк») працює на ринку України з 1993 року і входить до групи середніх банків.

На 1 січня 2013 року активи банку становили 4,13 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 1,8 млрд грн, зобов'язання - 3,5 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 2,42 млрд грн, власний капітал - 624,17 млн грн, статутний капітал - 435 млн грн.

У 2012 році банк отримав прибуток у розмірі 1,15 млн грн.

Основним акціонером банку є Cyprus Popular Bank (Laiki Bank Group), Кіпр - 99,91% акцій банку.

«Банк Кіпру» (раніше - «АвтоЗАЗБанк») працює на ринку України з 1991 року і входить до групи невеликих банків.

На 1 січня 2013 року активи банку становили 2,74 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 1,8 млрд грн, зобов'язання - 2,0 млрд грн, власний капітал - 736,39 млн грн, статутний капітал - 700,64 млн грн.

У 2012 році банк отримав прибуток у розмірі 40,69 млн грн.

Основними акціонерами банку є Bank of Cyprus (22,7853% у прямому володінні і 76,9881% - опосередковано), компанії «Лізинг-Фінанс» (38,5922%), «Омікс-Фінанс» (19,1665%) і « Корнер »(19,2294%).