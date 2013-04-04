Королевська розповіла про зменшення боргів із зарплати

За оперативними даними, заборгованість із заробітної плати станом на 29 березня становила 978 млн грн, що на 124 млн грн (12,5%) менше показника заборгованості на 1 березня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила міністр соціальної політики України Наталія Королевська під час селекторного засідання в Кабінеті міністрів.

«Заборгованість, за оперативними даними, станом на 29 березня дещо зменшилася. За оперативними даними, вона становить 978 млн грн. Причому 482 млн грн – це заборгованість економічно активних підприємств», - сказала міністр.

За її словами, значний обсяг заборгованості сформований на підприємствах державної форми власності. «Зокрема, заборгованість лише по підприємствах концерту «Укроборонпром» становила 185 млн грн, Міненерговугілля – 75 млн грн, ФДМУ – 54 млн грн, Мінінфраструктури – 33 млн грн, Міноборони – 18 млн грн», - повідомила Н.Королевська.

Вона також зазначила, що в регіональному розрізі «абсолютним рекордсменом» із заборгованості залишається Донецька область, де обсяг зарплатних боргів становить 210 млн грн.

Крім того, за словами Н.Королевської, повністю погасити заборгованість із зарплати до кінця року на сьогодні готові лише 3 області України.

Під час селекторної наради заступник генерального прокурора України Віталій Білоус повідомив, що на сьогодні ведеться розслідування 1500 справ щодо заборгованості із зарплат. Водночас щодо вже розслідуваних і розглянутих у судах справ є проблеми. Невиконаними, за словами В.Білоуса, залишаються 30 тис. судових рішень, що зобов'язують виплатити понад 300 млн грн боргів із зарплат.

Як повідомляв УНІАН,обсяг заборгованості із заробітної плати в Україні у лютому 2013 року збільшився на 9,6%, або на 98 млн грн, і на 1 березня становив 1,102 млрд грн.

Борг економічно активних підприємств за лютий ц.р. зріс на 3,2% і становив 54,5% від загального обсягу заборгованості, борги підприємств-банкрутів - 39,9% (-1,4% порівняно з 1 лютого).

У регіональному розрізі найбільший обсяг заборгованості в Донецькій області - 253 млн грн (208,96 млн грн на 1 лютого), найменший - у Чернівецькій області - 125 тис. грн (171 тис. грн на 1 лютого).

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