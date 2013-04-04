На міжбанку торги закрилися котируваннями 8,1445/8,1495 грн/дол.

У четвер, 4 квітня, на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1490/8,1550, на 12:00 ціни знизилися до 8,1450/8,1490. На момент закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 8,1445/8,1495 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2570/74, на 12:00 ціни знизилися - 0,2567/71. На момент закриття ціни відкотилися до рівня 0,2568/72 . У Росії курс долар-рубель зріс, а фіксинг СЕЛТ за наслідками торгів становив 31,6695 (+0,1155).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2785/1,2850.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,4540/10,4635, на 12:00 ціни пішли вниз - 10,4175/10,4290. На момент закриття торгів цінові показники з EUR/UAH зросли - 10,4310/10,4435.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 3 квітня, на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1520/8,1590, на 12:00 ціни знизилися - 8,1490/8,1535. На момент закриття торгів цінові рівні підвищилися до 8,1505/8,1540 грн/дол.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,4345/10,4450, на 12:00 ціни пішли вгору - 10,4375/10,4495. На момент закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 10,4420/10,4525.