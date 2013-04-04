«VAB Банк» планує збільшити активи на 25%

«VAB Банк» (м.Київ), який входить до групи великих банків, у 2013 році планує збільшити обсяг активів на 25% - до 17 млрд грн.

Як повідомляється на сайті фінустанови, це передбачено бізнес-планом банку на 2013 рік. Водночас наголошується, що виконання цього завдання можливе лише за сприятливої ​​економічної ситуації.

Кредитний портфель корпоративних клієнтів у 2013 році банк планує збільшити більш ніж на 20%. Одним із пріоритетних напрямків стане кредитування малого та середнього бізнесу, зокрема, підприємств агропромислового сектора та сільгосптоваровиробників. Банк планує до кінця 2013 року збільшити питому вагу кредитів АПК у кредитному портфелі в два рази - з 30% до 60%.

Також повідомляється, що в 2013 році регіональна мережа банку, яка включає 130 відділень, істотно не змінюватиметься. Станом на 1 січня 2013 року всі відділення переведені у формат універсальних.

У 2013 році «VAB Банк» має намір випустити близько 100 тис. платіжних карт, загальна кількість яких перевищить 625 тис. Інфраструктура обслуговування платіжних карт банку включає 261 банкомат і 357 терміналів.

«У 2013 році банк планує вийти на балансовий прибуток. У 2012 році VAB вперше за останні кілька років вийшов на операційний прибуток», - зазначає голова правління «VAB Банку» Денис Мальцев.

Як повідомляв УНІАН, на позачергових зборах акціонерів "VAB Банку" наприкінці січня було прийнято рішення збільшити статутний капітал на 700 млн грн, або на 29,8% - до 3,049 млрд грн, шляхом додаткового випуску акцій.

За інформацією банку, додаткова капіталізація необхідна для підтримки його поточної ліквідності, а також реалізації планів із роботи з корпоративними клієнтами та фізичними особами.

Довідка УНІАН. «VAB Банк» працює на ринку України з 1992 року.

Активи банку на 1 січня 2013 року становили 13,28 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 7,63 млрд грн, зобов'язання - 12,08 млрд грн, кошти клієнтів - 8,04 млрд грн, власний капітал - 1,20 млрд грн, статутний капітал - 2,35 млн грн.

«VAB Банк» у 2012 році знизив збиток на 53,3% - до 232,40 млн грн порівняно з 2011 роком.

У листопаді 2012 року бізнесмен Олег Бахматюк через Quickcom Limited сконцентрував 67,7% акцій банку. Наприкінці грудня 2012 року Quickcom Limited наростила участь у статутному капіталі банку до 82,9%.