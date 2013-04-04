Місія МВФ зустрілася з українськими банкірами

На прохання представництва Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні керівництво Асоціації українських банків (АУБ) і Незалежної асоціації банків України (НАБУ) провело робочу зустріч з представниками місії МВФ на чолі з її керівником Крістофером Джарвісом, повідомляється на сайті АУБ.

Згідно з повідомленням, з боку МВФ у зустрічі взяли участь постійний представник МВФ в Україні Макс Альєр, його колега Джером Вашер та інші. Від банківського співтовариства, крім керівництва АУБ та НАБУ, у зустрічі також взяли участь представники окремих банків, великих і невеликих.

Як повідомляв УНІАН, з 27 березня по 3 квітня 2013 року в Києві перебуває місія МВФ в рамках продовження діалогу про укладення нової угоди стенд-бай (SBA).

Раніше постійний представник МВФ в Україні М. Альєр повідомив, що Фонд відзначає прогрес у переговорах з українською владою і вважає його достатнім для продовження діалогу.

Водночас він зазначив, що аналіз, проведений за підсумками візиту попередньої місії, яка працювала в Україні з 29 січня по 12 лютого, підтверджує правильність раніше виданих Україні рекомендацій, зокрема, щодо необхідності вирівнювання цін на газ для населення, запровадження гнучкого валютного курсу та реформування банківського сектора економіки.

Україну в 2013 році чекають пікові виплати за зовнішнім боргом на суму близько 9 млрд дол., зокрема близько 6 млрд дол. - за раніше взятими кредитами Міжнародного валютного фонду. У 2011 році Фонд заморозив кредити для України у відповідь на небажання влади проводити економічні реформи і вирішувати фінансові проблеми державного енергохолдингу "Нафтогаз".