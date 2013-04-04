Міндоходів нагадує про крайній термін подання декларації про доходи

Міністерство доходів і зборів України нагадує платникам податків про те, що декларації про доходи, які одержані в 2012 році і підлягають оподаткуванню, можна подавати до 1 травня 2013 року.

«Декларацію необхідно подавати до податкової інспекції за місцем реєстрації платника податків або в електронному вигляді за наявності ключа цифрового підпису і програмного забезпечення, яке можна одержати безкоштовно (в Акредитованому центрі сертифікації ключів Міндоходів – УНІАН)», - йдеться в роз'ясненні Міндоходів, переданому УНІАН.

Подати декларацію можна навіть поштою, проте в цьому разі відправити документ слід не пізніше ніж 20 квітня 2013 року.

У Міндоходів працює кол-центр, в якому можна одержати відповіді на будь-які питання, що виникають під час складання декларацій. Телефон центру – 0-800-501-00-7.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня в Україні стартувала кампанія з декларування доходів громадян.

На 1 липня 2012 року до податкових органів декларації про майновий стан і доходи, одержані в 2011 році, подали 624,6 тис. громадян України. Загальна сума задекларованого громадянами доходу становила 36,6 млрд грн.