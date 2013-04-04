Депутати внесли зміни до бюджету щодо держгарантій

Більшість Верховної Ради ухвалила закон «Про внесення змін до статті 6 Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік" (щодо державних гарантій) (№2476).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 230 народних депутатів, які були присутні на засіданні ВР, що проходило у приміщенні парламентських комітетів.

Законом вносяться зміни до пунктів 1 і 3 статті 6 Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік».

Відповідно до закону, пунктом першим статті 6-ї встановлюється, що у 2013 році державні гарантії можуть надаватися в обсязі до 50 млн грн за рішенням Кабінету Міністрів України для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов’язань за запозиченнями суб’єктів господарювання - резидентів України державного сектору економіки для кредитування проектів інвестиційного характеру на об’єктах, що мають загальнодержавне значення.

У тому числі за такими можливими напрямами: за зобов’язаннями Державного агентства автомобільних доріг України; за зобов’язаннями ПАТ «Український банк реконструкції та розвитку; за запозиченнями Державної іпотечної установи; за зобов’язаннями суб’єктів господарювання, об’єкти державної власності яких належать до сфери управління Держагентства з інвестицій та управління національними проектами України, які здійснюють реалізацію національних проектів.

А також для фінансування інвестиційних, інноваційних, інфраструктурних та інших проектів розвитку, які мають стратегічне значення та реалізація яких сприятиме розвитку економіки України, в тому числі експортоорієнтованих і енергозберігаючих проектів; для реалізації проекту будівництва мостового переходу через річку Дніпро в м. Запоріжжі.

Умови надання державних гарантій встановлюються Кабміном.

Водночас Держагентство автомобільних доріг звільняється від зобов'язання надавати майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань за державними гарантіями та вносити плату за надання державних гарантій.

Пунктом третім статті 6 визначається, що умови надання держгарантій встановлюється Кабміном. Головні розпорядники бюджетних коштів за рішенням уряду можуть звільнятися від зобов'язання надавати майнове або інше забезпечення виконання зобов’язань за державними гарантіями та вносити плату за їх надання.