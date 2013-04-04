Україна і Казахстан проведуть спільний бізнес-форум в Астані

Прем'єр-міністри України та Казахстану Микола Азаров і Серік Ахметов домовилися провести спільний бізнес-форум в Астані. Про це на спільній прес-конференції у четвер повідомив глава українського уряду, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

«Прем'єр-міністр Казахстану запросив наших бізнесменів і мене як прем'єр-міністра взяти участь у роботі спільного бізнес-форуму в Астані. Я із задоволенням це запрошення прийняв і доручив готувати такий бізнес-форум», - сказав він.

М.Азаров додав, що сторони домовилися поглибити співпрацю у нафтогазовій сфері. Україна, за його словами, також підтримає Казахстан в його планах щодо диверсифікації маршрутів транспортування енергоносіїв.

Сторони також обговорили участь українських підприємств у реалізації програми індустріального розвитку Казахстану.

«Україна і Казахстан – це країни з величезним потенціалом розвитку, і наші інтеграційні плани прискорюватимуть і розвиватимуть наші плани зі співробітництва», - відзначив прем'єр-міністр України.

С.Ахметов, у свою чергу, відзначив, що Україна і Казахстан мають значний потенціал для розвитку торговельно-економічних відносин. «У нас є можливість ще більше поглибити наші торгово-економічні відносини», - сказав він.