Влада Кіпру продовжила ще на три дні обмеження щодо банківських операцій

Новий міністр фінансів Кіпру Харіс Георгіадіс підписав указ про продовження ще на три дні обмежень на банківські операції, які були введені минулого тижня. Указ підписано 3 квітня і опубліковано в четвер на сайті урядового бюро інформації Кіпру, повідомляє РІА «Новости».

Банки Кіпру 28 березня поновили роботу після майже двотижневої перерви, але в умовах жорсткого контролю за рухом капіталу. ЦБ Кіпру заявляв, що має намір щодня аналізувати параметри цих обмежень і намагатися змінити їх, коли це можливо. У п'ятницю, 29 березня, влада острівної держави зняла всі обмеження на внутрішні операції за дебетовими і кредитними банківськими картами, але продовжили ще на п'ять днів обмеження за рештою банківських операцій.

Обмеження передбачають заборону на зняття готівки у розмірі понад 300 євро на день і переведення в готівку чеків на суму понад 9 тисяч євро на місяць. Транзакції до 25 тисяч євро здійснюються вільно, з 25 тисяч до 200 тисяч євро - в термін до 24 годин за рішенням спеціальної комісії та за наявності виправдальних документів. Платежі більш ніж на 200 тисяч євро здійснюються тільки після схвалення регулятора і за умови наявності у ЦБ необхідної ліквідності.

Причинами продовження обмежень ще на три дні стали "відсутність істотного обсягу ліквідності та значний ризик відтоку депозитів, який тягне за собою ризик для життєздатності кредитних організацій, що могло б призвести до нестабільності фінансової системи та мати дестабілізуючі наслідки для економіки", а також необхідність забезпечення громадського порядку і безпеки, сказано в документах Мінфіну Кіпру.

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