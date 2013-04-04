Рада спрямувала 5,88 млрд грн на фінансування Міндоходів

Верховна Рада Україна спрямувала 5,88 млрд грн на фінансування діяльності Міністерства доходів і зборів України у 2013 році. Відповідний законопроект був ухвалений сьогодні, 4 квітня, на засіданні парламенту, повідомляється на офіційному сайті ВР.

Згідно з бюджетним розписом фінансування, 5,3 млрд грн будуть виділені із загального фонду державного бюджету, 0,5 млрд грн – зі спеціального фонду бюджету.

На керівництво і управління сферою доходів і зборів спрямують 95% (5,6 млрд грн) виділених асигнувань.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство доходів і зборів України відтепер працює в рамках покладених на нього функцій і повноважень, обумовлених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 березня №166 і опублікованих у газеті «Урядовий кур'єр» за 3 квітня.

У березні Президент України Віктор Янукович затвердив положення про Міністерство доходів і зборів, встановивши, що у складі міністерства утворюються і діють підрозділи податкової міліції. Крім того, глава держави поклав на міністерство ряд функцій, зокрема з адміністрування єдиного соціального внеску і контролю за своєчасністю проведення розрахунків в іноземній валюті. До основних завдань Міндоходів також входить забезпечення єдиної державної податкової і митної політики в частині адміністрування податків і зборів, митних платежів, боротьба з порушеннями митного і податкового законодавства, здійснення в рамках своїх повноважень контролю за наповненням бюджетів і цільових фондів.