Раду експортерів при МЗС оновлять і розширять

Міністерство закордонних справ України має намір оновити і розширити склад Ради експортерів при зовнішньополітичному відомстві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр Леонід Кожара на засіданні Ради експортерів при МЗС України.

“Ми вирішили оновити та розширити склад нашої ради за рахунок залучення представників відомих фінансово-інвестиційних компаній, а також низки торговельних палат та асоціацій, компанії члени яких діють на території України, а нашу раду трансформувати в Раду експортерів та інвесторів України”, - сказав Л.Кожара.

Він висловив сподівання на активну участь в роботі ради нових її членів, які працюють також в інвестиційних сферах.

Також, на переконання міністра, необхідно налагодити взаємодію між міністерством, економічними відділами дипломатичних установ і безпосередньо членами ради.

“Великі компанії, які мають власні представництва за кордоном, працюють, як правило, безпосередньо із своїми закордонними партнерами, без залучення наших посольств, проте коли компанії звертаються за допомогою під час виникнення кризових ситуацій, посольствам не рідко доводиться виступати подекуди навіть у якості пожежної команди”, - сказав Л.Кожара.

На його думку, в цих випадках має бути “справжня синергія”. “Експортери мають бути впевненими, що з боку дипломатів вони отримають реальну допомогу, але в інтересах бізнесу - інформувати нас про свої інтереси та проекти у тих чи інших країнах”, - додав міністр.

Він повідомив, що з боку українських компаній - членів Ради експортерів до МЗС України надійшло понад 100 конкретних звернень щодо надання підтримки за кордоном.

За словами Л.Кожари, на сьогодні опрацьовується вихід понад 30 компаній на нові ринки збуту в 35 країнах Азії, Африки та Близького Сходу.

Л.Кожара вважає необхідним надати роботі МЗС України з експортерами більш системного та продуктивного характеру.