Парламентська більшість вирішила зайнятися санаційним банком

Парламентська більшість ухвалила в першому читанні законопроект «Про особливості діяльності санаційного банку» (№ 1154).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 232 народні депутати при необхідних 226.

Як сказано у пояснювальній записці, законопроектом встановлюються особливості передачі і роботи санаційного банку з активами, що відчужуються державними банками та банками, у капіталізації яких взяла участь держава, у тому числі шляхом внесення відповідних змін до низки законодавчих актів України, спрямованих на створення умов для належного функціонування АТ «Родовід банк» як санаційного банку.

Запропоновані проектом норми спрямовані на узгодження положень, що стосуються визначення законодавчих підстав діяльності санаційного банку; врегулювання питання процесуального правонаступництва при заміні сторони в зобов’язанні покладається на санаційний банк на всіх стадіях судового процесу і виконавчого провадження внаслідок відчуження санаційному банку активів банками державного сектора, а також обліку активів, які набуті санаційним банком від банків державного сектора, та порядку розрахунків за операціями, які пов’язані з такими активами.

Норми законопроекту спрямовані на узгодження положень щодо спрямування надходжень, які будуть одержані санаційним банком від роботи з активами банків державного сектора, у державний бюджет; недопущення звернення стягнення кредиторами АТ «Родовід Банк» за зобов’язаннями, які виникли до набуття ним статусу санаційного банку, на майно і кошти, які одержані санаційним банком від роботи з набутими ним активами, а також недопущення припинення та дострокового виконання таких зобов’язань боржниками і кредиторами (вкладниками) протягом періоду його роботи як санаційного банку.

Також планується узгодити питання звільнення банків державного сектора від необхідності повідомлення та отримання згоди від акціонерів, боржників (вкладників) при вчиненні правочинів із передачі активів санаційному банку; звільнення банків державного сектора і санаційного банку від плати за послуги, що надаються державними органами, які пов’язані із вчиненням правочинів з передачі активів санаційному банку, звільнення від сплати санаційному банку судового збору у справах, пов’язаних з його роботою з активами, що відступлені цьому банку, та які можуть становити значний обсяг витрат для цих банків, а також встановлення норм, які передбачають, що при укладанні договорів щодо відчуження активів банки державного сектора і санаційний банк не вважаються пов’язаними особами та умови цих договорів не вважаються сприятливішими за звичайні всупереч інтересів банків та істотними умовами яких є перелік активів, що передаються без компенсації вартості і проведення оцінки майна.

Проект закону розроблено з метою забезпечення виконання підпункту 19.4 Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».

Довідка УНІАН. «Родовід Банк» (м. Київ) зареєстрований в 1990 році.

У 2009 році «Родовід Банк» докапіталізовано за участю держави, внаслідок чого Міністерство фінансів України стало власником 99,9907% акцій банку.

14 вересня 2011 року Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням створив на базі проблемного «Родовід Банку» санаційний банк, головними завданнями якого є продовження роботи з повернення власних активів; робота з проблемними активами державних банків і банків, капіталізованих за участю держави.