Розмір Фонду гарантування вкладів продовжує скорочуватися

Розмір Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у березні знизився на 16,1% - до 4,79 млрд грн, повідомив фонд на своєму офіційному сайті.

Згідно з повідомленням, у березні фінансові ресурси фонду скоротилися на 16,1%, або на 0,92 млрд грн, з початку року - на 21,4%, або на 1,3 млрд грн. На 1 квітня 2013 року обсяг фінансових ресурсів фонду становив 4,79 млрд грн, учасниками фонду є 173 банки.

Як повідомляв УНІАН,розмір Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у лютому знизився на 5,3% - до 5,71 млрд грн, фінансові ресурси фонду на 1 березня становили 5,71 млрд грн, а учасниками фонду були 174 банки.

Довідка УНІАН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб був створений у лютому 1999 року і є державною спеціалізованою установою, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізичних осіб і виведення неплатоспроможних банків з ринку. З жовтня 2012 року розмір гарантованої суми вкладів встановлений на рівні 200 тис. грн.

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