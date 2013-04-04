Уряд Кіпру планує ввести нові бюджетні обмеження

Уряд Кіпру пообіцяв скоротити витрати і підвищувати податки на суму приблизно в 10% ВВП країни на рік до кінця 2018 року для досягнення узгоджених з кредиторами цільових бюджетних показників, повідомляє видання Wall Street Journal з посиланням на проект документа, узгодженого сторонами, передає ПРАЙМ.

За підсумками минулого року ВВП країни дорівнював 17 мільярдам євро. Іншими додатковими заходами, як зазначає видання, можуть стати підвищення пенсійного віку для працівників державного і приватного секторів, скорочення витрат на охорону здоров'я і приватизація держактивів протягом наступних п'яти років, в результаті якої держава зможе залучити до 1,4 мільярда євро.

Крім того, кіпрський уряд має намір скоротити обсяг авіаперельотів високопоставлених чиновників країни першим класом і спростити для кіпрських банків процес вилучення житлової нерухомості за борги.

У середу глава Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард повідомила, що фонд готовий надати Кіпру кредит у розмірі близько одного мільярда євро у вигляді 891 мільйона SDR (спеціальних прав запозичення) строком на три роки. Проте виділення 90% коштів, що залишилися, мають схвалити уряди країн єврозони.

У вівторок, 2 квітня, кіпрська влада оголосила про досягнення остаточної угоди з міжнародними кредиторами, яка передбачає виділення коштів в обмін на реалізацію певної програми економічних заходів.

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