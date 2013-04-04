Польща за рік збільшила зовнішній борг до 364 млрд дол.

Варшава. Валовий зовнішній борг Польщі на кінець 2012 року становив 364,2 млрд дол., що на 13,6%, або 43,5 млрд дол., більше, ніж на кінець попереднього року.

Про це свідчать дані Національного банку Польщі (NBP), які має у своєму розпорядженні УНІАН.

Найбільша частка зовнішнього боргу - 150,3 млрд дол. – припадає на державний сектор і органи місцевого самоврядування, а також на інші сектори економіки (без банків) - 143,9 млрд дол.

При цьому порівняно з 2011 роком зовнішні державні борги збільшилися майже на третину на тлі 8% зростання заборгованості інших секторів економіки.

Банки, що працювали у Польщі минулого року, навпаки, скоротили свою зовнішню заборгованість майже на 3% - до 64,4 млрд дол.

Сам Нацбанк збільшив борг на 10% - до 5,6 млрд дол.

За даними польського центробанку, зовнішній борг країни на початок 2004 року, коли країна вступила до Євросоюзу, становив 107 млрд дол., що приблизно удвічі більше, ніж у 1995 році (останні доступні дані – УНІАН).

Зовнішній борг, близько 80% якого є довгостроковим, постійно зростає упродовж останніх 18 років.

Як повідомляв УНІАН, за даними польського міністерства фінансів, державний борг з урахуванням заборгованості органів місцевого самоврядування Польщі (внутрішній і зовнішній) за минулий рік зріс приблизно на 3% - до 269 млрд дол.

Довідка УНІАН. Валовий зовнішній борг України в 2012 році зріс на 7% - до 135 млрд дол., а державний і гарантований державою борг збільшився майже на 9% - до 64,5 млрд дол.

Польський мінфін не враховує в державному боргу країни надані державою гарантії на кредити, обсяг яких на кінець минулого року становив майже 30 млрд дол.

За оцінками МВФ, у 2012 році Польща за номінальним рівнем ВВП, що становив близько 470 млрд дол., зайняла 26-е місце у світі, тоді як Україна з національним продуктом у 180 млрд дол. – 52-е місце серед більш ніж 180 країн.