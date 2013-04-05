Внесено зміни до законів щодо добровільної сплати єдиного внеску

Більшість Верховної Ради ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо добровільної сплати єдиного внеску".

Як передає кореспондент УНІАН, «за» проголосували 232 народних депутатів, присутніх на засіданні ВР, що проходило у приміщенні парламентських комітетів.

За даними Інформаційного управління Апарату Верховної Ради, законодавчим актом внесено зміни до законів "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" та "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", якими врегульовано:

питання визначення розміру внеску при добровільній сплаті страхових внесків до Пенсійного фонду України;

питання сплати єдиного внеску до Пенсійного фонду України в іноземній валюті розташованими за межами України підприємствами, установами, організаціями (у тому числі міжнародними) за її працівників, які є громадянами України, а також громадянами України, які працюють або постійно проживають за межами України відповідно до договорів про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування;

питання одноразової сплати застрахованою особою єдиного внеску за попередні періоди (в тому числі за період з 1 січня 2004 року по 31 грудня 2010 року). При цьому сума сплаченого єдиного внеску за кожен місяць такого періоду не може бути меншою мінімального та більшою максимального страхового внеску, встановленого на дату укладення договору.