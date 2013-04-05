Джерело в НБУ підтвердило факт ухилення одного з українських банків від сплати до ПФ 210 млн грн

Національний банк у результаті проведеної перевірки виявив факт ухилення одного із зареєстрованих у місті Дніпропетровськ комерційних банків від сплати 210 млн грн до Пенсійного фонду, повідомило агентству УНІАН джерело в Центробанку.

За його словами, мова йде про банк «Катеринославський», який використовував судові рішення для ухилення від сплати обов'язкового збору при купівлі валюти в період з 2008 по 2010 рік.

Напередодні начальник головного слідчого управління Міністерства доходів і зборів Олександр Яковинець повідомив журналістам, що податківці мають намір направити справу про ухилення банку від сплати зборів до Пенсійного фонду до суду.

«Дніпропетровський банк, використовуючи підроблені суддівські рішення, не сплатив (збір) до Пенсійного фонду із закупівлі валюти. А 210 мільйонів гривень - це пенсії для 170 тисяч пенсіонерів», - сказав представник Міндоходів.

Яковинець уточнив, що цей факт слідчим податкової міліції вдалося виявити завдяки, зокрема допомоги прибалтійських колег, які надали необхідні документи.