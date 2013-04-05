На тлі загострення кризи в Іспанії стали продавати матраци із вбудованими сейфами

Іспанський виробник матраців Descanso Santos Suenos почав продавати модель із вбудованим сейфом - для тих, хто на тлі європейської банківської кризи побоюється зберігати гроші в банку, передає «Газета.Ru» з посиланням на Huffington Post.

Матрац отримав назву Caja Mi Colchon («Мій сейф-матрац»). Модель коштує 875 євро і, як розповіли його творці The Wall Street Journal, продається набагато успішніше, ніж вони розраховували.

Почасти такий успіх пояснюється вдало обраним часом для запуску продажів, відзначають у WSJ: Caja Mi Colchon почали продавати в першій половині березня, під час загострення фінансової кризи на Кіпрі, де багато вкладників найбільшого банку країни тепер можуть втратити до 30-40% своїх депозитів.

Як відзначають в NPR, це - не першоквітневий жарт.