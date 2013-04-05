Moody's підтвердило негативний прогноз фінсектору Іспанії. Він на цьому рівні з 2008 року

Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service залишило прогноз банківського сектору Іспанії негативним, що відбувається з 2008 року на тлі слабкості економіки країни і великого обсягу проблемних активів, які продовжують чинити негативний вплив на показники рентабельності і капіталу іспанських кредитних організацій.

Негативний прогноз сектору також пов'язаний з, як і раніше, обмеженим доступом банків до ринку фінансування, їх сильною залежністю від фіндопомоги ЄЦБ, а також вразливістю перед слабким кредитним профілем самої держави.

"Поліпшення показників банківського капіталу, частково завдяки нинішнім заходам щодо рекапіталізації, не може повністю усунути негативний вплив перерахованих факторів, особливо за умови, що економіка країни не зможе істотно зрости протягом 2013 року", - йдеться в релізі агентства.

Аналітики Moody's очікують, що умови в банківському секторі Іспанії залишатимуться складними через кризовий стан економіки країни. ВВП держави скоротився на 1,4% у 2012 році. Як вважають експерти агентства, аналогічного скорочення варто очікувати і в 2013 році, передає ПРАЙМ.

Крім того, очікується подальше погіршення якості активів протягом найближчих 12-18 місяців.