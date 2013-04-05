Азаров задекларував 614,8 тис. грн доходів за рік

Прем’єр-міністр України Микола Азаров оприлюднив декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2012 рік, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Згідно з повідомленням, торік сума одержаного М.Азаровим доходу становила 614 тис. 833 грн 58 коп. З них 444 тис. 742 грн 72 коп. – заробітна плата, 40 тис. 800 грн – дохід від викладацької і наукової діяльності та 129 тис. 290 грн 86 коп. – дивіденди.

Зазначається, що в декларації також відображені доходи членів родини, а саме його дружини, Людмили Миколаївни Азарової.

Дохід дружини – 73 тис. 274 грн.

У власності М.Азарова перебуває земельна ділянка площею 3998 квадратних метрів, житловий будинок площею 594 квадратних метри, квартира площею 190 квадратних метрів і гараж 40 квадратних метрів. Дружина володіє земельною ділянкою 1500 квадратних метрів.

На утримання зазначеного майна минулого року М.Азаров витратив 65 тис. 750 грн.

На банківських рахунках у нього знаходяться 1 680 252 гривні 84 копійки, у дружини – 182 тис. гривень.

Автомобіля у М.Азарова немає, а дружина володіє Lexus RX-400 H 2006 року виробництва, з обсягом двигуна 3300 кубічних сантиметрів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Попов задекларував 217 тис. грн доходів за 2012 рік

Янукович у 2012 році отримав понад 774 тис. грн доходу, відсотки за вкладом - 4 млн грн

Оприлюднено декларації керівництва Адміністрації Президента за 2012 рік