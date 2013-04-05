Торги на міжбанку відкрилися зниженням долара і зростанням євро

У п'ятницю, 5 квітня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США знову відкрилися зниженням котирувань - 8,1440/8,1500 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися - 0,2573/77, котирування євро-гривні пішли вгору - 10,5095/10,5195. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли - 1,2906/08 (четвер - 1,2832/34).

У четвер Нацбанк на ринок не виходив.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 4 квітня, на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1490/8,1550, до 12:00 ціни знизилися до 8,1450/8,1490. До закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 8,1445/8,1495 грн/дол.

Ринок євро-гривні відкрився наступними індикативними котируваннями - 10,4540/10,4635, до 12:00 ціни пішли вниз - 10,4175/10,4290. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH зросли - 10,4310/10,4435.