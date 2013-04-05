Теффт назвав умови, за яких інвестиції в Україну могли б зрости в 10 разів

Іноземні інвестиції в Україні могли б зрости у 10 разів - до 40 млрд доларів, якби інвестори почуватися тут захищеними, заявив посол США в Україні Джон Теффт.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Донецьку вчора ввечері, 4 квітня, на офіційній зустрічі з головою Донецької обласної державної адміністрації Андрієм Шишацьким і головою обласної ради Андрієм Федоруком.

«Важливо, щоб потенційні іноземні інвестори почувалися захищеними. Я під час перебування тут неодноразово порушував це питання, обговорював, як заважає залученню іноземних інвестицій і корупція, і проблеми, які виникають з прокуратурою і судами. Тому що немає впевненості у іноземних інвесторів», - сказав посол.

До того ж Дж.Теффт додав: «Ті, з ким я спілкуюся, вважають, що, як мінімум, Україна може одержувати 40 млрд доларів інвестицій замість того, що має зараз. А ці інвестиції зараз 4 млрд доларів. Але інвестицій, грошей потрібні набагато більше для того, щоб робити ті перетворення, які потрібні Україні».

Посол наголосив, що іноземному інвестору потрібна упевненість в якісній судовій системі країни, щоб у нього завжди була можливість захистити свої інтереси і повернути вкладені гроші.

«Іноземні інвестори дивляться - якщо несподівано виникнуть якісь проблеми, розбіжності, то яким чином зможуть забезпечити і захистити ті інвестиції, які вклали, і чи вдасться їх повернути, чи можна покладатися на судову систему і бути упевненим у тому, що не втратять все», - пояснив Дж.Теффт. І ще раз наголосив: «Я про ці речі дуже часто говорив. Але я закликаю це все враховувати, тому що на ці речі дуже звертають увагу потенційні іноземні інвестори під час своїх розрахунків, куди вкладати, куди спрямовувати гроші».

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, у 2012 році в економіку України іноземні інвестори вклали 6,013 млрд дол. США прямих інвестицій, що на 7,2% менше показника за 2011 рік (6,480 млрд дол.).