Податкова реформа підвищує шанси України на підписання Договору про асоціацію з ЄС

Спрощення і підвищення прозорості податкової системи України дозволить їй наблизитися за якістю до системи зборів податків у Європі, підвищуючи таким чином шанси України на підписання Договору про асоціацію з Європейським Союзом.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства доходів і зборів пославшись на зустріч заступника голови Представництва Євросоюзу в Україні Марії Юрікової і міністра доходів і зборів Олександра Клименка з представниками бізнес-асоціацій.

«Подібна система, яка дозволить ефективніше адмініструвати податки і збори, зокрема поліпшить і інвестиційний клімат. Я в цьому бажаю вам успіху», - констатувала М.Юрікова.

Представник ЄС такоже зазначила, що Європа і Україна посилюють співпрацю у рамках економічної інтеграції та забезпечення доступу до єдиного ринку, а так само до політичної асоціації з Європейським союзом.

«Я впевнена, що Україна наблизиться до системи збору податків в Європі», - наголосила М.Юрікова.

Як повідомляв УНІАН, у березні Президент України Віктор Янукович затвердив положення про Міністерство доходів і зборів, встановивши, що у складі міністерства утворюються і діють підрозділи податкової міліції. Крім того, глава держави поклав на міністерство низку функцій, зокрема щодо адміністрування єдиного соціального внеску та контролю за своєчасністю проведення розрахунків в іноземній валюті. До основних завдань Міндоходів також входять: забезпечення єдиної державної податкової та митної політики стосовно адміністрування податків та зборів, митних платежів, а також боротьба з порушеннями митного і податкового законодавства, здійснення в межах своїх повноважень контролю за наповненням бюджетів та цільових фондів.

У 2012 році Україна зайняла 137-е місце в проведеному Світовим банком і Міжнародною фінансовою корпорацією міжнародному рейтингу Doing Business-2013, піднявшись відразу на 15 позицій. Наша країна увійшла до першої трійки країн, які найбільш значно поліпшили умови ведення бізнесу за останній рік (слідом за Польщею та Шрі-Ланкою). При цьому Україна посіла перше місце в регіоні Центральної Європи та Східної Азії, зафіксувавши позитивні реформи в сферах створення підприємств (ріст з 116-ої позиції до 50-ї); «оподаткування» (з 183-ї до 165-ї); а також «реєстрація власності» (зі 168-го місця на 149-е).

На початку 2013 року Президент України Віктор Янукович поставив завдання за підсумками моніторингу бізнес-клімату увійти до сотні країн за легкістю ведення бізнесу.