У Білорусі зросли золотовалютні резерви

Мінськ. За підсумками березня золотовалютні резерви Білорусі відповідно до методології Міжнародного валютного фонду збільшилися на 136,2 млн дол. і, за попередніми даними, на 1 квітня 2013 року становили 8 млрд 148,7 млн дол. у еквіваленті.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації Національного банку Білорусі.

«Зростанню золотовалютних резервів у березні в основному сприяло позитивне сальдо купівлі-продажу Нацбанком інвалюти на Білоруській валютно-фондовій біржі», - відзначили в Нацбанку Білорусі.

Водночас у національному визначенні рівень золотовалютних резервів збільшився на 38,1 млн дол. і на 1 квітня 2013 року становив 9 млрд 220,3 млн дол.

Довідка УНІАН. Від національної методики визначення резервів методика обчислення МВФ відрізняється тим, що під час підрахунку золотовалютних резервів враховуються лише монетарне золото і валютні резерви у вільно конвертованих валютах іноземних держав.

Для забезпечення економічної безпеки держави в 2013 році міжнародні резервні активи заплановано наростити на 300-700 млн. дол.

До березня впродовж трьох місяців обсяг золотовалютних резервів у Білорусі скорочувався.