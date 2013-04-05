УСПП підтримав підготовлений Міндоходів законопроект про боротьбу з офшорами

«Український союз промисловців і підприємців» підтримує підготовлений Міністерством доходів і зборів проект закону про трансфертне ціноутворення, спрямований на боротьбу з офшорами, обіцяючи також, що не допустить вихолощення документа під час його розгляду у Верховній Раді.

Про це УНІАН повідомила прес-служба УСПП, пославшись на заяву президента УСПП, народного депутата Анатолія Кінаха.

«Ми підтримуємо зусилля Міндоходів зі скорочення тіньового сектора економіки, особливо в питанні трансфертного ціноутворення. Зі свого боку, зробимо все, щоб проект закону, який розглядається зараз у профільних комітетах парламенту, не був вихолощений, а зіграв свою роль у створенні прозорих сучасних правил податкової поведінки та дотриманні паритету інтересів між владою і бізнесом», - процитувала прес-служба А.Кінаха

Водночас у повідомленні сказано, що президент УСПП наголошує на важливості знаходження розумного балансу між фіскальною функцією і функцією стимулювання, що дозволить створити сприятливий інвестиційний клімат.

Як повідомляв УНІАН, цього тижня комітет Верховної Ради з податкової і митної політики прийняв рішення про доопрацювання протягом найближчих двох тижнів законопроекту про боротьбу з офшорами.

У середині березня 2013 року міністр доходів і зборів Олександр Клименко заявляв, що міністерство доходів і зборів України готове до парламентської дискусії щодо законопроекту про трансфертне ціноутворення і відстоюватиме варіант документа, підготовлений міністерством.

Також О.Клименко закликав народних депутатів якнайшвидше ухвалити підготовлений і схвалений урядом законопроект про трансфертне ціноутворення, оскільки він дозволить відійти від поняття «тінь» і «мінімізація податкових зобов'язань», а також підвищити культуру ведення бізнесу в Україні.

Раніше О.Клименко повідомляв, що використання офшорних схем ведення бізнесу веде до багатомільярдних втрат державного бюджету. У цьому зв'язку в грудні 2012 року Державна податкова служба, яка увійшла до складу Міністерства доходів і зборів України, представила діловим колам законопроект про трансфертне ціноутворення, розроблений фахівцями ДПСУ спільно з консультантами провідних консалтингових агентств, зокрема PriceWatrehouseCoopers, і зарубіжних компаній. Основним завданням закону є здійснення контролю за ціноутворенням під час операцій між пов'язаними особами та під час зовнішньоекономічних операцій з резидентами країн з низьким рівнем оподаткування. Об'єктом перевірок і контролю стануть операції сукупним обсягом 50 млн грн на рік. Законопроект передбачає здійснення контролю за операціями як з боку податкових органів, так і з боку власне бізнесу, який готує і подає документацію з трансфертного ціноутворення з описом угоди, контрагентів, аналізом ризиків та обгрунтуванням вибору того чи іншого рівня цін. За ненадання такої документації буде накладатися штраф у розмірі до 5% від суми угоди.

У середині січня 2013 року законопроект був схвалений на засіданні Кабінету Міністрів.