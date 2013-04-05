Міжбанк у п'ятницю закрився котируваннями 8,1370/8,1410 грн/дол.

У п'ятницю, 5 квітня, на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1440/8,1500, на 12:00 ціни впали - 8,1350/8,1400. На час закриття торгів цінові рівні піднялися до 8,1370/8,1410 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2573/77, на 12:00 ціни підвищилися до 0,2574/78. На час закриття ціни досягли максимуму - 0,2579/83. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 31,5900 (-0,0795).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,2906/08, а на 15:00 зросли до 1,2952/54.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,5095/10,5195, на 12:00 ціни пішли вгору - 10,5145/10,5270. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH досягли рівня 10,5370/10,5480.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 4 квітня, на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1490/8,1550, на 12:00 ціни знизилися до 8,1450/8,1490. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 8,1445/8,1495 грн/дол.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,4540/10,4635, на 12:00 ціни пішли вниз - 10,4175/10,4290. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH зросли - 10,4310/10,4435.