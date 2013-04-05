Банки збільшили ризики на тлі зниження миттєвої ліквідності - НБУ

У першому кварталі 2013 року банки України збільшили показники кредитних ризиків і ризиків інвестування на тлі зниження миттєвої ліквідності, повідомляється на сайті Національного банку у звіті про значення економічних нормативів по українській банківській системі.

Згідно з повідомленням, динаміка нормативів капіталу позитивна, за винятком нормативу співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів Н3, який знизився на 0,78 п.п. - до 14,11%. Норматив регулятивного капіталу Н1 зріс на 2% - до 182,505 млрд грн, норматив адекватності регулятивного капіталу Н2 - на 0,78 п.п., до 18,2%. Норматив співвідношення регулятивного капіталу до зобов'язань Н3-1, введений з початку року, на 1 квітня становив 18,02%.

Динаміка нормативів ліквідності також позитивна, за винятком нормативу миттєвої ліквідності Н4, який знизився на 12,37 п.п. - до 56,89%. Норматив поточної ліквідності Н5 зріс на 12,4 п.п. - до 91,29%, норматив короткострокової ліквідності Н6 - на 2,79 п.п., до 93,07%.

Динаміка нормативів кредитування свідчить про підвищення рівня кредитних ризиків, оскільки норматив кредитування «в одні руки» Н7 зріс на 0,19 п.п. - до 22,29%, норматив великих кредитних ризиків Н8 - на 3,24 п.п. - до 176,15%, норматив кредитування одного інсайдера Н9 - на 0,03 п.п., до 0,4%. Водночас норматив кредитування всіх інсайдерів Н10 знизився на 0,32 п.п. - до 2,09%.

Динаміка нормативів інвестування різноспрямована. Норматив інвестування в одну установу Н11 знизився на 0,01 п.п. - до 0,08%, тоді як норматив загальної суми інвестування Н12 зріс на 0,05 п.п. - до 3,53%.

На 1 березня 2013 року ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мали 176 банків України, один з яких - ліцензію санаційного банку.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2012 року банківська система України виконала встановлені Національним банком економічні нормативи. Значення нормативу регулятивного капіталу Н1 зросло до 178,909 млрд грн, тоді як знизилися значення нормативу адекватності регулятивного капіталу Н2 до 18,06% і нормативу співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів Н3 до 14,89%. Виросли значення нормативу миттєвої ліквідності Н4 до 69,26% і нормативу поточної ліквідності Н5 до 79,09%, а значення нормативу короткострокової ліквідності Н6 знизилося до 90,28%. Знизилися значення нормативів кредитування одного інсайдера і всіх інсайдерів Н9 і Н10 до 0,37% і 2,41% відповідно. Тоді як зросли значення нормативу кредитування «в одні руки» Н7 до 22,10% і нормативу великих кредитних ризиків Н8 до 172,91%. Значення нормативів інвестування в одну установу Н11 і загальної суми інвестування Н12 зросли до 0,09% і 3,48% відповідно.