З початку року консультаційним сервісом «Пульс» Міндоходів скористалися 985 громадян

З початку року консультаційним інтерактивним сервісом «Пульс» Міністерства доходів і зборів України скористалися 985 громадян, причому 84% їх звернень стосувалися недоліків у роботі податкових органів і проблем з поданням електронної звітності.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства доходів і зборів України.

«Близько 95% питань були вирішені протягом доби», - повідомили у Міндоходів.

У міністерстві також нагадали, що сервіс «Пульс» приймає звернення громадян як з питань податкової політики, так і з митних питань. Телефон цілодобової гарячої лінії (044) 284-00-07

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році сервіс «Пульс» обробив понад 26 тис. звернень. Сервіс «Пульс» запущено у січні 2012 року. Найбільшу популярність цей сервіс має у Києві, Дніпропетровській та Харківській областях.