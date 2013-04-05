Золотовалютні резерви НБУ зросли до 24,7 млрд дол.

Золотовалютні резерви Національного банку України (НБУ) в березні, за оперативними даними, збільшилися на 0,1%, і на 31 березня становили 24,727 млрд дол., повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За даними Держстату, з початку 2013 року золотовалютні резерви НБУ збільшилися на 0,7%, або на 180,8 млн дол.

Також вказується, що резерви в іноземній валюті на 31 березня становили 22,863 млрд дол., резервна позиція в МВФ - 0,03 млн дол., спеціальні права запозичення - 9,57 млн дол., золото - 1,854 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви НБУ у грудні 2012 року скоротилися на 3,3% - до 24,546 млрд дол., в цілому за 2012 рік - на 22,8%, або на 7,248 млрд дол. (з 31,795 млрд дол.).