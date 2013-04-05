Україна і Казахстан повинні працювати на збільшення товарообороту - Янукович

Україна і Казахстан мають працювати на збільшення товарообороту та розвиток економік двох держав.

Про це заявив Президент України Віктор Янукович під час зустрічі з прем’єр-міністром Республіки Казахстан Серіком Ахметовим, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

«Я хотів би, щоб наші спільні зусилля були спрямовані якраз на покращення торговельно-економічних відносин між нашими країнами. Вважаю, що ми знайдемо можливості для того, щоб сприяти розвитку наших економік, і цей шлях - єдиний, який сьогодні необхідний для розвитку наших країн», - сказав він.

В.Янукович зазначив, що останніми роками спостерігалося поліпшення торгового балансу між країнами. Зокрема, минулого року обсяги торгівлі збільшилися майже на 12%. Цього року товарооборот почав знижуватися, сказав В.Янукович, запропонувавши казахській стороні спільно працювати над вирішенням цієї проблеми.

«Ми повинні шукати причини, корені проблеми, і я вважаю, що це в наших взаємних інтересах - знайти ці причини і знайти сили подолати ці проблеми спільно», - підкреслив він.

Президент позитивно оцінив підписання між урядами України і Казахстану Спільного плану дій на 2013-2014 роки («Дорожньої карти»), який сприятиме поліпшенню ситуації. «Вона вже почне найближчим часом працювати, це дуже добре», - зазначив В.Янукович.

У свою чергу прем’єр-міністр Казахстану висловив переконання, що потенціал двосторонніх відносин України й Казахстану досить великий, є чимало сфер, у яких держави можуть розвивати співпрацю.

«Дорожня карта» - це якраз той план дій на найближчі два роки, який охоплює великий комплекс питань. У першу чергу, звичайно, це розширення і покращення торгівлі, торговельно-економічних відносин, паливно-енергетичних, транспортних - тобто всього того спектру, який є в Казахстану й України», - сказав С.Ахметов.

Крім того, зазначив він, ведуться переговори щодо розвитку авіасполучення між Україною і Казахстаном, організації регулярних прямих рейсів, перспективи створення спільних підприємств.

«Є дуже гарні напрямки і потенціал, який би можна було нам розвивати. З боку уряду Казахстану є всі можливості і бажання спільно вирішувати ці питання», - зазначив прем’єр-міністр Казахстану.