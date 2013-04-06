Путін очікує повернення коштів з Кіпру до Росії

Москва. Конфіскація коштів вкладників на Кіпрі підриває довіру до всієї банківської системи єврозони.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це він сказав напередодні робочого візиту до Німеччини в інтерв'ю німецькій телерадіокомпанії ARD.

«Те, що відбувається конфіскація коштів вкладників, у тому числі й російських, де б це не було, на Кіпрі або в інших місцях, це підрив довіри до всієї банківської системи єврозони», - сказав В.Путін.

Водночас він вважає, що такі дії сприятимуть поверненню коштів до Росії.

«Причому тут Росія й російські вкладники в одній із країн Європейського Союзу? Чим більше ви там «щипаєте» іноземних вкладників у фінансових установах своїх країн, тим для нас краще, тому що всі зачеплені, скривджені й перелякані повинні, ми сподіваємося (не всі, але багато), прийти до наших фінансових установ. І зберігатимуть гроші в наших банках», - сказав він.

За словами Президента РФ, багато російських вкладників вивели свої кошти в такі зони як Кіпр, оскільки не відчували надійності російської фінансової системи, проте ситуація змінилася.

При цьому він підкреслив, що люди, які розмістили свої особисті гроші в банки, не порушували законів Кіпру і Євросоюзу, але, незважаючи на те, що вони зробили все згідно із законом, «у них узяли – раз і відстригли 60% їхніх вкладів».

«Якщо ми вважаємо, що це була, як на сленгу у фінансовому світі говорять, «пральня» для відмивання брудних грошей, то це треба довести. Адже невже ми з вами не знаємо елементарних правил? Одне з цих елементарних правил називається «Презумпція невинуватості». Якщо не доведено, що людина в чомусь винна, то вона невинувата. Але як же можна нехтувати такими речами, наперед оголошувати всіх шахраями?», - сказав В.Путін.

За його словами, цю офшорну зону на Кіпрі створив Євросоюз, і вона не єдина.

«Ми що, не знаємо острівних єврозон Великої Британії або якихось інших зон? Вони теж існують. Якщо ви вважаєте, що це погано, так закрийте їх тоді. Чому ви зробили відповідальними за всі проблеми, які виникли в цьому випадку в цій країні, вкладників, якої б не були вони національності – британці, російські громадяни, французи або хто завгодно?», - додав він.

Як повідомляв УНІАН,великі вкладники найбільших банків Кіпру втратять близько 60% відсотків заощаджень, що перевищують 100 тис. євро. Центробанк Кіпру офіційно підтвердив, що банк надасть вкладникам акції на суму 37,5% від вкладів, що перевищують 100 тис. євро. Частина таких вкладів, що залишилася, можливо, ніколи не буде виплачена.

Жорсткі вилучення знаменують кінець Кіпру як центру офшорного фінансування й загрожують поглибленням економічного спаду і зростанням безробіття на острові.

Ринки побоюються поширення кіпрської практики на інші проблемні країни, такі як Греція, Італія та Іспанія.

Разом із тим, Кіпр є найбільшим інвестором України, частка якого в загальнонаціональному обсязі прямих іноземних інвестицій на кінець 2012 року становила 31,7%. Всього з цієї країни до України надійшли інвестиції обсягом 17,275 млрд доларів США. Разом із тим, інвестиції з України в економіку Кіпру, за даними Держстату, становили 5,811 млрд доларів.