S&P підтвердило рейтинг Великобританії

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's підтвердило довгостроковий добровільний суверенний рейтинг Великобританії (unsolicited rating) "ААА" з негативним прогнозом, повідомляє ПРАЙМ з посиланням на прес-реліз агентства.

Короткостроковий рейтинг був підтверджений на рівні "А-1 +". "Уряд Великобританії продовжує програму консолідації бюджету та зберігає здатність і бажання своєчасно реагувати на економічні труднощі. Крім того, рейтинги отримують підтримку від наявності багатої і диверсифікованої економіки та гнучкої монетарної політики", - йдеться в релізі агентства.

Зростання реального ВВП країни S&P прогнозує на рівні 1,6% в 2013-2016 роках після збільшення на 0,3% минулого року. "Наші прогнози засновані на поточних планах уряду щодо консолідації бюджету, оцінці заходів підтримки економіки і очікуваннях повернення єврозони до зростання у 2014 році", - повідомляють у релізі. Крім того, аналітики S&P припускають, що Великобританія залишиться в ЄС, а це дозволить уникнути негативного впливу на інвестиції компаній.

"Влада вживає низку заходів для стимулювання зростання кредитування, але ми не вважаємо, що вони дозволять помітно збільшити обсяги позик. Проте ми відзначаємо, що м'який монетарний курс Банку Англії повинен допомогти зменшенню витрат на обслуговування боргів приватного сектора", - наголошують у повідомленні.

Негативний прогноз означає ймовірність зниження рейтингу країни один до трьох протягом найближчих двох років, якщо показники економічної динаміки і темпи консолідації бюджету будуть гірші за очікувані агентством. "Ми можемо переглянути прогноз за рейтингом країни до стабільного, якщо економіка буде відновлюватися швидше за прогнози, що дозволить стабілізувати держборг у 2014-2015 роках", - йдеться у релізі.