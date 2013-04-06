Конституційний суд Португалії визнав незаконними заходи бюджетної економії

Прем'єр Португалії Педру Пасуш Коелью збирає екстрене засідання Кабінету міністрів: уряд обговорить рішення вищої судової інстанції країни, що визнала неконституційною частину плану щодо бюджетної економії, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

У ніч на суботу стало відомо, що Конституційний суд Португалії визнав такими, що не відповідають Основному закону, чотири з дев'яти заходів економії, раніше анонсованих урядом.

Неконституційними назвали, зокрема, скасування бонусів, пов'язаних з літніми відпустками держслужбовців і пенсіонерів, урізання допомоги з безробіття та хвороби.

За рахунок цих заходів уряд Португалії планував заощадити близько 1,5 млрд євро, щоб виконати умови ЄС з надання країні екстреної допомоги.

Прем'єр-міністр країни Педру Пасуш Коелью не став коментувати рішення суду, але скликав на суботу позачергове засідання Кабміну.

Його правоцентристський уряд повинен або знайти нові джерела економії коштів, або змінити умови надання фінансової допомоги від ЄС.

Президент Португалії Аннібал Каваку Сілва заявив, що судове рішення не повинно означати зміну Кабінету міністрів. За його словами, голосування у парламенті в середу з питання про вотум недовіри уряду додало йому додаткову легітимність.

Суд виніс своє рішення через три місяці після того, як президент попросив суддів визначити, чи порушує прийнятий план економії права пенсіонерів і держслужбовців, записані у чинній конституції.

Для більшості португальців збільшення податків у цьому році перевищує місячну зарплату. У середньому ставка прибуткового податку зростає з 24,5% до 28, 5%

У 2011 році країни єврозони і МВФ погодили з Португалією умови пакету фінансової допомоги в розмірі 78 млрд євро.

З цієї суми країна вже отримала 61 млрд євро.

В обмін на надання допомоги Португалія повинна ввести найжорсткіші заходи економії за останні кілька десятиліть.