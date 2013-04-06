Путін радить європейцям боротися за зниження податків

Президент РФ Володимир Путін пропонує європейцям боротися за зниження податкового тягаря, повідомляє РІА «Новини».

"До речі кажучи, у нас і оподаткування в цьому сенсі вигідно відрізняється від вашого. У нас тільки 13% податок на доходи фізичних осіб. А в Німеччині скільки? Скільки Ви платите?", - запитав Путін у журналіста німецької телерадіокомпанії "ARD", якому дав інтерв'ю напередодні візиту до ФРН, який відбудеться 7-8 квітня 2013 року.

Кореспондент відповів, що для жителів Німеччини така податкова ставка на доходи як у РФ була б чудовою. "У нас виборча боротьба ведеться з підвищенням податків", - пояснив він.

"Так от, боріться за зниження податкового тягаря", - заявив Путін.