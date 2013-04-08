Люксембург заявив про намір відкрити інформацію про депозити податковим службам ЄС

Люксембург заявив про намір піти на більш тісний обмін інформацією про депозитні вклади в своїх банках із зарубіжними податковими службами. Про це заявив міністр фінансів країни Люк Фріден в інтерв'ю Frankfurter Sonntagszeitung, передає "Німецька хвиля".

"Ми маємо намір посилити нашу співпрацю із зарубіжними податковими відомствами", - заявив міністр.

Міжнародна обстановка вимагає створення служби автоматичного інформаційного обміну про податкові внески і доходи від банківських вкладів, констатував міністр. «Тепер, на відміну від нашої колишньої позиції, ми не ставимося до цієї ідеї категорично негативно», - зазначив Фріден.

Раніше влада Німеччини критикувала Люксембург за непослідовність в цьому питанні. «Є дві країни, що бажають для себе особливого статусу, - зазначав нещодавно міністр фінансів ФРН Вольфганг Шойбле, маючи на увазі Люксембург і Австрію. - Однак я припускаю, що у зв'язку з розвитком ситуації їхня позиція зміниться».

У Євросоюзі поява цих даних сприятиме створенню служби автоматичного інформаційного обміну про податкові внески і доходи від банківських вкладів, зазначив міністр.