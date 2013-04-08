Уряд Італії схвалив декрет про виплату 40 млрд євро держборгу приватному бізнесу

Рада міністрів Італії в суботу, 6 квітня, схвалила декрет, згідно з яким протягом 12 місяців приватним компаніям, кооперативам і підприємцям виплатять 40 мільярдів євро заборгованості з боку державного сектора.

Як передає РІА "Новости", про це йдеться у повідомленні урядового палацу Кіджі.

На думку уряду, цей крок покликаний прискорити відновлення економіки країни. Виплата боргу буде здійснена за допомогою «чітких, простих і швидких механізмів», наголошується у заяві.

«Розмір боргу з боку державного сектора наприкінці 2011 року досяг 80 мільярдів євро», - сказав на прес-конференції за підсумками засідання Радміну прем'єр Маріо Монті, назвавши сформовану ситуацію «неприйнятною».

Голова уряду, який іде, також висловив сподівання, що прийнятий у суботу декрет дозволить новому урядові «вийти із ситуації надмірного дефіциту».