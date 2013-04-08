Перше засідання Інвестиційної ради при Міндоходів відбудеться у травні

12:03, 08 квітня 2013
Фінанси
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Глава Міндоходів Олександр Клименко

Колегія Міністерства доходів і зборів ухвалила рішення про створення Ради з питань стимулювання інвестицій і підприємницької діяльності (Інвестиційної ради) при міністерстві, а її перше засідання відбудеться вже наступного місяця. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міндоходів.

«Рада працюватиме як консультаційно-дорадчий орган, а до її складу увійдуть міністр доходів і зборів, його заступники, представники українського бізнесу, зарубіжних інвесторів, громадських і галузевих об'єднань, а також міжнародних фінансових і консалтингових фірм. Усього до складу ради увійдуть близько 50 членів», - повідомили у Міндоходів.

За планом, всі залучені до роботи ради експерти разом готуватимуть рекомендації щодо подальшого розвитку митної і податкової політики, направленої на поліпшення інвестиційного клімату, – від організаційних змін у роботі міністерства і його територіальних органів до законодавчих новацій.

Прес-служба Міндоходів також повідомила, що Колегія міністерства затвердила місію, бачення і принципи роботи Міндоходів. Зокрема, місія Міндоходів полягає в тому, щоб адмініструвати податки і збори, включаючи митні платежі і єдиний соціальний внесок, надавати послуги громадянам і бізнесу і, як наслідок, забезпечувати наповнення дохідної частини бюджету, створюючи умови для розвитку підприємництва і міжнародної торгівлі.

«Місія і бачення роботи покладені в основу системної концепції роботи міністерства, яка на даний момент розробляється фахівцями відомства за участі консультантів консалтингової компанії PricewaterhouseCoopers", - повідомили у Міндоходів.

Як повідомляв УНІАН, вперше ідею створення Інвестиційної ради для прямого діалогу з вітчизняними і іноземними інвесторами висловив міністр Олександр Клименко наприкінці січня 2013 року. Він планував, що в раді буде утворено кілька робочих груп, які займатимуться питаннями поліпшення інвестиційного клімату, податків і зборів, напрацюванням змін до законодавства. Наприкінці березня О.Клименко запропонував розглянути питання надання податкових пільг окремим галузям народного господарства на засіданні Інвестиційної ради.

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