«Податковими притулками» користуються щонайменше 100 тисяч жителів Німеччини

Послугами «податкових притулків» користуються набагато більше жителів Німеччини, ніж передбачалося раніше: щонайменше, 100 тисяч людей, повідомив у суботу, 6 квітня, журнал Focus.

Минулого тижня провідні світові ЗМІ опублікували дані про гігантську офшорну мережу на Британських Віргінських островах, Островах Кука, Кіпрі, в Швейцарії тощо. Відомості про "податкові оазиси" надійшли у ЗМІ від анонімного джерела, яке передало Міжнародному консорціуму журналістів, що займаються розслідуваннями, близько 260 гігабайт даних. Найбільший в історії витік інформації про офшори з подачі журналістів отримав назву Offshore Leaks.

Ця звістка стала однією з головних світових новин тижня. Для ухилення від податків і приховування сумнівних доходів, як повідомляється, її використовували близько 130 тисяч осіб з 170 країн світу, в тому числі політики, олігархи, торгівці зброєю та фінансові спекулянти. Серед них були і жителі Німеччини. Точна кількість не називалося, але ЗМІ відзначали, що йдеться про сотні осіб.

Як зазначає Focus, у розпорядженні якого опинився жорсткий диск з даними про 260 мільйонів транзакцій з використанням офшорних рахунків у різних країнах, йдеться про значно більшу кількість жителів ФРН. За інформацією видання, свої заощадження в «податкових оазисах» зберігають щонайменше 100 тисяч осіб, як мільйонери, так і звичайні пенсіонери.

Водночас, пише журнал, сюди входять не лише громадяни ФРН, але і комерсанти з Росії та арабських країн, які живуть у Німеччині або ведуть тут бізнес.