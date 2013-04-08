Росія погодилася реструктуризувати кредит Кіпру

Росія на прохання Єврокомісії ухвалила рішення про реструктуризацію кредиту Кіпру на 2,5 мільярда євро, заявив президент РФ Володимир Путін журналістам за підсумками робочого візиту до ФРН, передає РІА "Новости".

"Ми свій внесок робимо (на допомогу Кіпру - ред.). Наприкінці позаминулого року ми надали Кіпру держкредит в обсязі 2,5 мільярда євро, і на прохання Єврокомісії ми ухвалили рішення реструктурувати цей борг. Це наш реальний внесок у вирішення кіпрської проблеми" , - сказав Путін.

Умови реструктуризації кредиту він не уточнив. Тим часом умови, що обговорювалися Росією і Кіпром на переговорах у березні, а саме пролонгація кредиту на п'ять років і зниження ставки до 2,5% з 4,5%, рівносильні списанню 10% боргу.

Нагадаємо, раніше Кіпр не зміг домовитися з Росією про необхідну острівній державі фінансову підтримку, у тому числі і про реструктуризацію кредиту.

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