УСПП виступає за доопрацювання законопроекту про боротьбу з офшорами

Український союз промисловців і підприємців виступає за доопрацювання урядового законопроекту про трансферне ціноутворення, головною метою якого є боротьба з офшорами, підтримуючи таким чином рішення комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики про зняття документа з розгляду.

Про це УНІАН повідомила прес-служба УСПП.

«У такій редакції документ не може бути прийнятий, оскільки деякі його норми виходять далеко за рамки регулювання відносин у зовнішньоекономічній діяльності та поширюються на операції між пов'язаними особами на внутрішньому ринку України, і суперечать світовій практиці трансфертного ціноутворення», - сказано в повідомленні прес-служби.

Крім того, УСПП вимагає провести громадське обговорення документа, уточнивши, що в іншому разі, помилок не уникнути.

Згідно з повідомленням, основні зауваження бізнесу до закону про боротьбу з офшорами стосуються обсягів і переліку контрольованих операцій, визначення звичайних цін та надання податковим органам додаткових повноважень, які є невиправданими.

Ще одне зауваження ділової громадськості, на думку УСПП, стосується документації. Мова йде про те, що в законопроекті міститься норма, згідно з якою великі платники податків до 1 травня 2014 року повинні подати документацію контрольованих операцій, яка повинна містити великий обсяг інформації, а саме: опис контрольованих операцій, опис товарів, умови і строки здійснення розрахунків, економічний аналіз, інформацію про пов'язаних осіб і т.п. При цьому надавати відповідну документацію необхідно по кожній операції, а не по групі однорідних операцій, що значно ускладнює процес надання такої документації. За неподання звітності застосовуватимуться досить великі штрафні санкції (5% від обсягу контрольованих операцій, тобто операцій з об'ємом від 50 млн грн і вище).

«Необхідно зменшити обсяг документації контрольованих операцій, а також зобов'язати платників податків надавати таку документацію виключно на підставі окремих запитів контролюючого органу», - цитує прес-служба голови комісії УСПП з питань економічної політики Юлію Дроговоз.

Але найбільше бізнес стурбований спробою значно розширити повноваження контролюючих органів при проведенні перевірок з нарахування та сплати податків.

«Неоднозначною є і запропонована авторами законопроекту методика визначення звичайних цін, що ускладнить вирішення спорів між платниками податків і податковими органами. Під час введення цієї норми дуже складним буде процес судового оскарження рішень податкових органів у випадках вчинення ними донарахування податків», - цитує прес-служба Ю.Дроговоз.

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня комітет Верховної Ради з податкової і митної політики ухвалив рішення про доопрацювання протягом найближчих двох тижнів законопроекту про боротьбу з офшорами.

Раніше міністр доходів і зборів О.Клименко закликав народних депутатів якнайшвидше ухвалити підготовлений і схвалений урядом законопроект про трансферне ціноутворення, оскільки він дозволить піти від поняття «тінь» і «мінімізація податкових зобов'язань», а також підвищити культуру ведення бізнесу в Україні.

Основним завданням цього законопроекту є здійснення контролю за ціноутворенням при операціях між пов'язаними особами та при зовнішньоекономічних операціях з резидентами країн з низьким рівнем оподаткування. Об'єктом перевірок і контролю стануть операції сукупним обсягом 50 млн грн на рік.

Законопроект передбачає здійснення контролю за операціями як з боку податкових органів, так і з боку власне бізнесу, який готує і подає документацію з трансферного ціноутворення з описом угоди, контрагентів, аналізом ризиків та обгрунтуванням вибору того чи іншого рівня цін. За ненадання такої документації накладатиметься штраф у розмірі до 5% від суми угоди.

у середині січня 2013 року законопроект схвалили на засіданні Кабінету Міністрів.