На міжбанку торги закрилися зростанням долара і євро

У понеділок, 8 квітня, на міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями 8,1350/8,1420, на 12:00 ціни підвищилися 8,1385/8,1430. До закриття торгів цінові рівні встановилися на таких значеннях 8,1385/8,1410.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2572/76, на 12:00 ціни зросли 0,2583/87. До закриття ціни досягли максимуму 0,2589/93. У Росії курс долар-рубль упав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 31,3300 (-0.2600).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2965/1,3030.

Ринок євро-гривні відкрився такими індикативними котируваннями – 10,5695/10,5805, на 12:00 ціни пішли вгору 10,5850/10,5970. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 10,5950/10,6040.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 5 квітня, на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1440/8,1500, на 12:00 ціни впали - 8,1350/8,1400. До закриття торгів цінові рівні піднялися до 8,1370/8,1410 грн/дол.

Ринок євро-гривні відкрився такими індикативними котируваннями – 10,5095/10,5195, на 12:00 ціни пішли вгору - 10,5145/10,5270. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 10,5370/10,5480.