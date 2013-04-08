"Авант-Банк" залучив 73 млн грн у результаті розміщення облігацій

"Авант-Банк", що входить до групи невеликих фінустанов, залучив 73,44 млн грн у результаті публічного розміщення п'ятирічних облігацій серії С, повідомив банк у системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, з 18 по 19 березня банк розмістив 70 тис. штук іменних відсоткових облігацій серії С номінальною вартістю 1 тис. грн. Ставка купона на 1-6 періоди встановлена ​​на рівні 20%, на 7-20 періоди встановлюватиметься правлінням банку, але не нижче 10%. Виплата відсотків проводитиметься щоквартально. Розміщення було проведено на фондовій біржі ПФТС без залучення андеррайтера. Залучені кошти банк має намір направити на кредитування фізичних і юридичних осіб. Погашення облігацій заплановане з 13 по 15 грудня 2017 року.

В обігу знаходяться облігації емітента серій А і B у кількості 200 тис. штук номінальною вартістю 1 тис. грн.

Довідка УНІАН. "Авант-Банк" працює на ринку України з 2009 року і входить до групи невеликих фінансових установ.

На 1 січня 2013 року активи банку становили 3,76 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 823,46 млн грн, зобов'язання - 3,44 млрд грн, кошти клієнтів - 816,07 млн грн, власний капітал - 322,42 млн грн , статутний капітал - 320 млн грн.

У 2012 році банк отримав прибуток у розмірі 438 тис. грн.

Згідно з інформацією на сайті банку, його основним власником є ​​компанія «Стабіл Холдинг» (100% акцій).