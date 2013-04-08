На підпис Президенту направлено 4 економічні закони, прийняті більшістю на виїзному засіданні ВР

На підпис Президенту сьогодні направлено щонайменше 4 закони, з тих, які були прийняті більшістю 4 квітня на виїзному засіданні Верховної Ради на вул.Банкова, 6-8. Направлені на підпис закони - економічного спрямування.

На офіційному сайті Верховної Ради на сторінках відповідних законопроектів в розділі «Останній етап проходження» вказано «Закон направлено на підпис Президенту (08.04.2013)».

Відповідно до інформації на сайті ВРУ, Президенту направлено: Закон про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо визначення деяких доходів бюджету (№ 2177 від 05.02.2013); Закон про внесення змін до додатка № 3 Закону України "Про Державний бюджет України на 2013" (щодо функціонування Міністерства доходів і зборів України та Державної служби України з надзвичайних ситуацій) (№ 2408 від 27.02.2013); Закон про внесення змін до статті 6 Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік" (щодо державних гарантій) (№ 2476 від 06.03.2013); Закон про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік" (щодо створення сприятливих умов для розвитку системи кредитування агропромислового комплексу) (№ 2655 від 29.03.2013).

Водночас, на сайті ВР у розділі «Результати голосування» проти відповідних документів неможливо побачити власне цифри — скільки депутатів проголосувало за законопроект та їх поіменний склад. Сайт видає інформацію про технічну помилку на сторінці. Аналогічна ситуація була й 4 квітня, в день голосування, коли сайт також оновлював інформацію про прийняття законопроектів, водночас, не оновлюючи кількісні результати голосування.

Як повідомляв УНІАН, вчора Голова Верховної Ради України Володимир Рибак заявив, що підпише закони, прийняті на виїзному засіданні парламенту на Банковій 4 квітня. Водночас, опозиційні депутати вважають, що закони, прийняті поза межами ВРУ, необхідно переголосувати в сесійній залі.